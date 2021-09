Cielo sereno e valori nella media: le previsioni di inizio settimana

Almeno fino a giovedì la circolazione continuerà ad essere in prevalenza anticiclonica; temperature non distanti dalla norma, sui monti alcune piogge durante le ore pomeridiane di lunedì e martedì

Le previsioni meteo Arpav

martedì 7. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci di pomeriggio.

Temperature. Sulla pianura in calo, sui monti in aumento eccetto diminuzioni notturne nelle valli; differenze leggere/moderate rispetto a lunedì. Valori nella media sulla pianura e sopra la media in modo leggero/moderato sui monti.

Venti. Deboli/moderati, in prevalenza da nord-est.

mercoledì 8. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in prevalenza da nord-est.

giovedì 9. Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti.