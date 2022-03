Inizio settimana fresco ma senza piogge: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 7. Sereno o poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti sulle Prealpi e verso fine giornata anche in pianura.

Precipitazioni. In prevalenza assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in montagna.

Venti. In quota settentrionali deboli/moderati; nelle valli variabili. In pianura, fino alla mattina nord-orientali deboli/moderati, a tratti tesi sul litorale, dalle ore centrali deboli variabili, salvo moderati rinforzi dai quadranti orientali lungo la costa a fine giornata.

martedì 8. A inizio giornata poco o parzialmente nuvoloso, dalla mattina nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle Prealpi fino al primo mattino.

Temperature. Minime prevalentemente in aumento, salvo locale diminuzione nelle zone pianeggianti adiacenti al litorale; massime stazionarie o in calo in quota.

Venti. In quota deboli/moderati nord-orientali; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, inizialmente orientali, in rotazione dalla mattina fino a disporsi dai quadranti occidentali da metà giornata.

mercoledì 9. Tempo stabile con cielo sereno. Temperature minime prevalentemente in calo, massime in ripresa.

giovedì 10. Cielo sereno; possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura. Temperature in leggero aumento. Previsore: ms.