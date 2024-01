Arriva il freddo: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

domenica 7. Cielo coperto.

Precipitazioni. Probabilità in diminuzione col passar delle ore, del tutto assenti solo a tarda sera. Quota neve in graduale abbassamento fino a 900-1000 m sulle Prealpi e 800-900 m sulle Dolomiti. Accumuli giornalieri da moderati a modesti andando da sud-ovest a nord-est.

Temperature. In calo leggero/moderato rispetto a sabato con minime a tarda sera, sopra la media specie fino al mattino.

Venti. Sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, dai quadranti settentrionali. Nelle valli deboli/moderati da nord-est. In alta montagna moderati/tesi da est.

lunedì 8. Cielo in prevalenza nuvoloso, in montagna dal pomeriggio parzialmente nuvoloso e sulle Dolomiti anche poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Nelle ore notturne in calo con minime a tarda sera, nelle ore diurne con andamento irregolare eccetto generali diminuzioni in alta montagna. Differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti. Da nord-est. Sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, nelle valli deboli/moderati, in alta montagna moderati/tesi.

martedì 9. Non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo.

mercoledì 10. Non si verificheranno precipitazioni, nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno più probabilmente dal pomeriggio, temperature in calo. Previsore: Stefano Veronese