Inizio settimana freddo e ventoso: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 7.

In pianura fino al primo mattino nuvoloso con possibili locali foschie/nebbie; dalla mattinata repentini rasserenamenti fino a diventare soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. In montagna inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con crescenti tratti di sereno sulle Prealpi dalla mattinata e residua nuvolosità alternata a schiarite sulle Dolomiti.

Precipitazioni. In pianura assenti, salvo al più basso rischio di debolissimi piogge di notte sulle zone orientali. Sulle Dolomiti probabilità alta (75-100%) di modeste nevicate sopra gli 800-1000 m, sulle Prealpi in prevalenza assenti, salvo sporadici fiocchi di neve sulle cime più alte.

Temperature. Minime, raggiunte in serata, in diminuzione, salvo locale aumento nelle valli. Massime in aumento in pianura, in calo in montagna.

Venti. Forti o molto forti da nord-ovest in quota; raffiche di Foehn anche forti nelle valli. In pianura moderati/tesi, fino al mattino occidentali, dalle ore centrali settentrionali con temporanei ulteriori rinforzi per raffiche di Foehn.

martedì 8.

Cielo sereno, al più poco nuvoloso per velature, con aria tersa ed ottima visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento in quota, in calo altrove, con minime diffusamente inferiori a zero anche in pianura.

Venti. In quota settentrionali, inizialmente tesi/forti, in attenuazione fino a moderati; nelle valli e in pianura residuo Foehn nelle prime ore, poi deboli variabili.

mercoledì 9.

Tempo stabile con cielo sereno e visibilità ottima in montagna, buona in pianura. Temperature in aumento in montagna, senza notevoli variazioni o in lieve rialzo nei valori minimi in pianura.

giovedì 10.

Tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità in quota, mentre in pianura e nei fondovalle potranno ripresentarsi le foschie e le nebbie nelle ore più fredde. Temperature prevalentemente in ripresa in pianura, senza notevoli variazioni o in calo nei valori massimi in montagna. Previsore:ms.