L'aria torna afosa: le previsioni per il fine settimana

La pressione è in aumento da sud ma la circolazione stenterà a divenire nettamente anticiclonica per periodi duraturi per la marginale influenza di depressioni con nuclei sull'Europa Settentrionale; la caratteristica meteorologica saliente sarà una graduale tendenza all'aumento dell'afa sulla pianura e nelle valli

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 6.

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, su Trevigiano e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino all'alba e dal pomeriggio.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali su Trevigiano e zone limitrofe fino all'alba e verso sera.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura avranno andamento irregolare mentre sui monti saranno in calo di notte ed in aumento di giorno, con differenze in prevalenza leggere/moderate; valori prossimi alla norma.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest ed altrove con direzione variabile.

sabato 7.

Andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali a tratti sulle zone montane e pedemontane.

Temperature. In aumento, eccetto diminuzioni dei valori diurni nelle valli prealpine; differenze leggere/moderate rispetto a venerdì.

Venti. In alta montagna tesi da sud-ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. Sulla pianura deboli/moderati, proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est.

domenica 8.

Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe a tratti nuvoloso con alcune piogge. Temperature in calo in alta montagna ed altrove in aumento.

lunedì 9.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe a tratti nuvoloso con qualche pioggia sui monti. Temperature con andamento irregolare. Previsore: Stefano Veronese