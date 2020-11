Autunno mite e senza piogge: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 6. Cielo sereno, salvo locali modesti addensamenti nuvolosi soprattutto nelle prime ore; alla sera, potranno tornare locali nebbie sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime prevarrà una diminuzione, almeno in pianura e nelle valli; le massime subiranno in pianura perlopiù una leggera diminuzione, nelle valli contenute variazioni di carattere locale, in quota un aumento al più moderato.

Venti. Sulle zone montane e su quelle più interne della pianura, deboli con direzione variabile; altrove per buona parte della giornata direzione prevalente dai quadranti nord-orientali, da moderati a deboli sulla costa e generalmente deboli sull'entroterra.

sabato 7. Cielo generalmente sereno; nelle ore più fredde saranno probabili alcune nebbie in pianura, nonche su fondovalle e altipiani delle Prealpi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione al più localmente moderata, massime in lieve aumento.

Venti. Generalmente deboli, da sud-ovest in quota e con direzione variabile altrove.

domenica 8. Cielo sereno o a tratti localmente poco nuvoloso; nelle ore più fredde varie nebbie in pianura, nonche su vallate e altipiani delle Prealpi; le temperature in montagna non varieranno molto e in pianura subiranno un calo, lieve per le minime e moderato per le massime.