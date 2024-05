Inizio settimana incerto: le previsioni

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 6. Cielo perlopiù in pianura da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, in montagna da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni. Probabili fenomeni sparsi, in vari casi modesti ma con possibilità di locali rovesci od occasionali temporali, ad interessare le zone montane in maniera crescente già dalla mattinata e la pianura più che altro verso fine giornata soprattutto sulla sua parte centro-settentrionale; limite delle nevicate sui 2300-2600 m.

Temperature. Minime in aumento soprattutto in montagna; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle massime, tra cui diminuzioni in montagna e lievi aumenti in pianura specie a sud.

Venti. In quota prevalentemente tesi da sud-ovest, almeno localmente anche forti nelle ore pomeridiane; altrove, in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con temporanei moderati rinforzi sulle zone costiere.

martedì 7. Instabilità, con schiarite più frequenti in pianura e nubi più insistenti in montagna; varie fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, o temporale specie in pianura; limite delle nevicate in abbassamento in genere fino a 2000-2300 m sulle Dolomiti e oltre 2200 m sulle Prealpi; per le temperature minime si prevedono in montagna contenute diminuzioni, sulla fascia pedemontana variazioni poco significative e altrove contenuti aumenti; per le temperature massime prevale una diminuzione al più moderata, salvo locali lievi controtendenze nelle valli.

mercoledì 8. Instabilità in diminuzione soprattutto di sera, quando agli addensamenti nuvolosi è più significativo l'alternarsi di schiarite specie su bassa pianura e costa; precipitazioni discontinue con alcuni rovesci o temporali, in diradamento serale a partire da bassa pianura e costa; fiocchi di neve sulle Dolomiti grossomodo da 2100-2400 m e sulle Prealpi solo inizialmente oltre 2200 m; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori termici, tra cui prevalgono per quelli minimi lievi diminuzioni e per quelli massimi aumenti al più localmente moderati. Previsore: AB