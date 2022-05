Nuvole e piogge: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 6.

Generalmente coperto, a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. In prevalenza probabilità medio-alta (50-75%) per piogge che si verificheranno in vari momenti e soprattutto di notte, quando saranno più probabili rovesci, arrivando ad interessare tutte le zone con accumuli moderati. Sulla pianura dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste piogge sparse.

Temperature. Più alte di notte e più basse di giorno con differenze anche sensibili rispetto a giovedì e alla media.

Venti. Sulla pianura da nord-est, moderati fino al mattino e in indebolimento dal pomeriggio a partire dalla pedemontana e infine anche sulla costa. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da nord-est, in prevalenza moderati e di sera tesi.

sabato 7.

Nuvoloso sulla pianura e coperto sui monti.

Precipitazioni. Probabilità in prevalenza medio-bassa (25-50%), sui monti e sulla zone pianeggianti di Treviso e vicinanze medio-alta (50-75%) di pomeriggio. Piogge a tratti si verificheranno in diversi momenti ma più probabilmente di pomeriggio, fino ad interessare in modo diffuso i monti e il Trevigiano con le sue vicinanze mentre in modo sparso le altre zone. In prevalenza si tratterà di piovaschi, temporaneamente rovesci/temporali maggiormente probabili di pomeriggio.

Temperature. Senza variazioni di rilievo di notte e in aumento anche sensibile di giorno rispetto a venerdì.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-est altrove.

domenica 8.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge a tratti più probabilmente di pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe, temperature con andamento irrregolare di notte e in aumento di giorno.