Il meteo concede una tregua: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 5. Tempo ancora in parte instabile ma con instabilità in attenuazione dalla mattinata; nuvolosità in calo con schiarite in pianura specie dal pomeriggio.

Precipitazioni. Fenomeni diffusi nella notte e fino al primo mattino sulle zone centro settentrionali e montane, dove la probabilità sarà alta (75-100%),e più sporadici sulle zone meridionali, con probabilità medio-bassa (25-50%); poi i fenomeni saranno in esaurimento a partire da ovest, con locali fenomeni residui sulle zone montane e della pianura nord orientale in mattinata, e ancora qualche modesta precipitazione locale sulle Dolomiti fino al pomeriggio. Quota neve attorno a 1700/2000 m.

Temperature. Valori in contenuto calo, specie in pianura.

Venti. In pianura in prevalenza deboli/moderati da sudovest. Sui rilievi in prevalenza moderati/tesi sudoccidentali.

martedì 6. Tempo inizialmente soleggiato in pianura e poco o parzialmente nuvoloso in montagna, con aumento della nuvolosità dalle ore centrali; possibili nelle prime ore della mattina locali foschie o banchi di nebbia in pianura, poi in dissolvimento.

Precipitazioni. Assenti salvo qualche possibile locale pioggia sui rilievi.

Temperature. Massime in lieve aumento, in lieve calo le minime.

Venti. In pianura variabili, in prevalenza deboli/moderati da sudovest, con qualche rinforzo sulla costa. In montagna moderati/tesi da sudovest, fino a forti in alta quota verso sera.

mercoledì 7. Tempo variabile con nuvolosità piuttosto diffusa al mattino, e schiarite più probabili dal pomeriggio/sera; al mattino modeste precipitazioni sparse sui rilievi, più localmente su pedemontana e pianura settentrionale, e qualche fenomeno isolato altrove, in esaurimento dalle ore centrali. Temperature minime in aumento, massime in aumento sui rilievi e stabili in pianura.

giovedì 8. Tempo perlopiù soleggiato con modesta nuvolosità alta in transito nella prima parte della giornata. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento in montagna, stabili altrove. Previsore: FD