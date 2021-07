Sole e temperature in aumento: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 5. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature e per possibili cumuli pomeridiani sulle zone montane, salvo residui annuvolamenti prima dell'alba, specie sulle zone orientali.

Precipitazioni. Dopo l'esaurimento dei residui fenomeni sulle zone orientali nelle primissime ore, precipitazioni assenti.

Temperature. Minime in calo, massime in aumento.

Venti. In quota nella prima metà della giornata moderati/tesi da nord-ovest, poi moderati occidentali; nelle valli variabili, con temporanei moderati rinforzi dei venti settentrionali. In pianura deboli variabili, salvo eventuali raffiche sulle zone orientali nelle primissime ore, in corrispondenza degli ultimi temporali.

martedì 6. Tempo stabile e ben soleggiato.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, con valori leggermente superiori alla media.

Venti. In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura orientali deboli, a tratti moderati sulle zone centro-meridionali.

mercoledì 7. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature in ulteriore aumento.

giovedì 8. Cielo poco nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo basso rischio di isolati rovesci o temporali sulle Dolomiti al pomeriggio. Temperature in aumento, con valori localmente ben superiori alla media del periodo sulla pianura meridionale. Previsore:ms