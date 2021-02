Febbraio stabile ma...per poco: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 5. In pianura e nelle valli prealpine cielo molto nuvoloso, con copertura compatta specie nelle ore più fredde per nubi basse con molte foschie e qualche possibile nebbia; sulle Dolomiti e in quota sulle Prealpi cielo velato da nubi alte, ma con spazi di sereno a tratti.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali pioviggini sulla bassa pianura nord-orientale nelle ore più fredde.

Temperature. Salvo locali controtendenze in quota, per le minime prevarrà un aumento, più sensibile sulla fascia pedemontana; le massime in montagna diminuiranno un po', nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura aumenteranno.

Venti. In quota sud-occidentali, perlopiù tesi; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

sabato 6. In pianura e nelle valli prealpine cielo perlopiù coperto per nubi basse specie fino alle ore centrali, con molte foschie e qualche possibile nebbia; sulle Dolomiti e in quota sulle Prealpi cielo velato da nubi alte, ma con varie fasi di schiarite anche significative fino al pomeriggio, cui seguiranno in serata probabili addensamenti da sud-ovest.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa (5-25%), fino al pomeriggio per qualche pioviggine più che altro in pianura e nelle valli prealpine, a fine giornata per modesti fenomeni sparsi con fiocchi di neve da circa 1700-2000 m.

Temperature. Leggere variazioni delle minime, con prevalenza di diminuzioni in montagna e aumenti specie sulle zone centro-meridionali in pianura; le massime subiranno un moderato calo sulle zone pianeggianti e contenute variazioni di carattere locale su quelle montane.

Venti. In quota sud-occidentali, perlopiù tesi ma con temporanea parziale attenuazione diurna e rinforzo serale abbastanza significativo;

domenica 7. Cielo molto nuvoloso o coperto; fasi di precipitazioni da sparse ad almeno temporaneamente diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali; limite delle nevicate in abbassamento fino a 1200-1500 m, localmente anche più basso almeno alla fine sulle Dolomiti; rispetto a sabato le temperature varieranno soprattutto sulle zone montane, dove prevarranno per le minime gli aumenti specie a fondovalle e per le massime le diminuzioni