Cielo sereno e temperature sopra la media: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 5. Sulla pianura: cielo parzialmente nuvoloso; andando da sud a nord nebbie da diffuse a locali di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, eccetto diminuzioni diurne sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori non distanti dalla media sulla pianura e sopra la media anche di molto sui monti.

Venti. In alta montagna da nord-ovest, in prevalenza moderati/tesi e fino al mattino a tratti forti. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

martedì 6. Cielo nuvoloso sulla pianura e poco nuvoloso sui monti. Sulla pianura e nelle valli prealpine nebbie locali di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno, sui monti in calo. Differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

mercoledì 7. Sulla pianura coperto con locali pioviggini a tratti e temperature in aumento. In montagna nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente sulle Prealpi, con temperature in calo eccetto aumenti notturni nelle valli.

giovedì 8. Nuvoloso senza precipitazioni, temperature senza variazioni di rilievo eccetto aumenti diurni sulla pianura. Previsore: Stefano Veronese