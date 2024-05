Giugno apre tra le nuvole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 31. Tempo instabile/perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su zone montane e pedemontane, in pianura nubi più irregolari, con possibilità di qualche schiarita, specie a sud/sud-est. Nel corso del pomeriggio diradamento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, con ampie schiarite.

Precipitazioni. Al mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie sui settori centro-settentrionali, con probabili locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento). Quantitativi da consistenti a localmente abbondanti sulle zone centro-settentrionali. Limite della neve in calo fino a circa 2200/2400 m, localmente e a tratti anche intorno ai 2000 m. Nel corso del pomeriggio tendenza a diradamento delle precipitazioni a partire da sud-ovest, fino ad esaurimento dei fenomeni entro fine giornata su gran parte dei territori centro-meridionali e occidentali.

Temperature. In ulteriore calo, salvo stazionarietà dei valori massimi su costa e pianura limitrofa.

Venti. In pianura variabili, con intensità debole/moderata, a tratti tesa; saranno probabili raffiche, anche forti, associate ai fenomeni temporaleschi. In quota venti tesi dai quadranti meridionali, in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali verso fine giornata.

sabato 1. Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, salvo qualche annuvolamento irregolare verso sera; da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso in montagna a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Nelle primissime ore possibili residue precipitazioni sui settori nord/nord-orientali in successivo esaurimento. Dalla tarda mattinata sulle zone montane aumenterà nuovamente la probabilità di precipitazioni (fino a medio-alta 50-75%) con fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, in possibile sconfinamento verso sera sulle zone pedemontane. Esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata.

Temperature. Minime in ulteriore calo, massime in ripresa, anche sensibile, con marcata escursione termica giornaliera.

Venti. Deboli variabili in pianura, a regime di brezza sulla costa; in quota dapprima dai quadranti settentrionali da moderati a deboli, in successiva rotazione da ovest.

domenica 2. Permangono condizioni di tempo variabile/instabile, con iniziali ampi tratti soleggiato e sviluppo di nubi irregolari durante le ore centrali, associate a precipitazioni, con locali rovesci e temporali, sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura, generalmente assenti su costa e zone orientali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

lunedì 3. Condizioni di variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso associato a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento entro fine giornata. Temperature senza notevoli variazioni. Previsore: R.R.