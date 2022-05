Fine maggio tra le nuvole ma da mercoledì temperature in salita

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 30.

Permangono condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite anche ampie.

Precipitazioni. Saranno ancora possibili locali e sporadiche precipitazioni (probabilità generalmente bassa 5-25%, medio bassa 25-50% sulle Dolomiti).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa. Valori ancora sotto la media del periodo.

Venti. Residui rinforzi di Bora nella notte fino al primo mattino sulla costa, in successiva attenuazione. In quota moderati o tesi da sud-ovest.

martedì 31.

Residua variabilità fino a parte della giornata con nubi irregolari alternate a schiarite, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane.

Precipitazioni. Non si escludono locali precipitazioni durante le ore centrali, maggiore probabilità sui settori dolomitici settentrionali nel pomeriggio.

Temperature. In generale aumento.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa. In quota tesi da sud-ovest.

mercoledì 1.

Permangono condizioni di modesta variabilità con cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa e nubi più irregolari alternate a schiarite nell'entroterra e sulle zone montane con possibilità di qualche sporadica e locale precipitazione. Temperature in ulteriore aumento. Venti di brezza sulla costa. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

giovedì 2.

In pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, sulle zone montane annuvolamenti alternati a schiarite. Precipitazioni assenti in pianura, sulle zone montane a partire dalla tarda mattinata saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature in ulteriore aumento. Venti di brezza sulla costa, deboli variabili nell'entroterra. In quota venti moderati/tesi dai quadranti occidentali. Previsore: R.R.