Fine settimana con l'ombrello? Le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 30. Cielo nuvoloso, con qualche spazio di sereno più presente nelle prime ore, addensamenti più compatti a partire dalle zone montane in seguito.

Precipitazioni. Piogge da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; non si escludono occasionali fenomeni intensi.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno soprattutto ad ovest.

Venti. In quota fino alle ore centrali da deboli a moderati sud-occidentali, poi tendenti a divenire nord-orientali da deboli a moderati specie sulle Dolomiti; altrove generalmente deboli con direzione variabile, a parte in pianura una crescente prevalenza dai quadranti orientali e qualche fase di locale moderato rinforzo.

sabato 1. Cielo da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con alcuni spazi di sereno specie verso fine giornata.

Precipitazioni. Fenomeni da sparsi a locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale, riguarderanno fino a metà giornata molte zone e in seguito più che altro quelle montane o pedemontane.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui degli aumenti sulle zone montane e pedemontane orientali; le massime subiranno perlopiù un contenuto calo, salvo locali lievi controtendenze ad ovest.

Venti. In quota da moderati a deboli, prevalentemente nord-orientali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, generalmente deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza da moderati a deboli, dai quadranti orientali

domenica 2. Variabilità con prevalenza degli spazi di sereno sulla bassa pianura, degli addensamenti nuvolosi sulle zone montane e pedemontane, ove saranno più probabili a tratti delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno per le minime contenute variazioni di carattere locale tra cui in montagna prevarranno le diminuzioni, per le massime un aumento salvo varie contenute controtendenze in montagna.