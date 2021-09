Weekend di sole ma da lunedì...si cambia: le previsioni

Le temperature massime saranno in graduale lieve aumento, ma resteranno inferiori alla media del periodo, le minime saranno pressoché stazionarie con marcata escursione termica giornaliera. Da sabato aria più fresca in quota e maggiore nuvolosità in montagna con possibilità di qualche precipitazione. Lunedì nuova affermazione del promontorio anticiclonico

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 3.

Al primo mattino possibili nubi irregolari sui rilievi, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio probabile nuovo sviluppo di annuvolamenti irregolari sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni salvo massime in locale diminuzione sulle zone montane.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali.

sabato 4.

In pianura sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso al mattino per passaggi di nubi alte e possibili locali modesti annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne. Sulle zone montane probabili nubi irregolari, nel corso del pomeriggio ulteriore sviluppo di nuvolosità.

Precipitazioni. Sulle zone montane probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi o rovesci, specie nel pomeriggio.

Temperature. In generale calo in quota. Altrove minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti settentrionali.

domenica 5.

In pianura sereno o poco nuvoloso per possibile sviluppo di modesti locali annuvolamenti sulle zone interne nel pomeriggio. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattinata sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibili locali rovesci o temporali, in esaurimento entro fine giornata. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone montane. Venti in quota deboli dai quadranti settentrionali; in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

lunedì 6.

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Sulla costa al primo mattino moderato rinforzo dei venti dai quadranti orientali. Previsore: R.R.