Spiragli di sole all'orizzonte: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 3. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con vari spazi di sereno e alcuni temporanei addensamenti soprattutto sulle zone montane.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) su quelle pianeggianti di qualche debole fenomeno nel pomeriggio, eventualmente nevoso da circa 1300-1600 m.

Temperature. Minime perlopiù in moderata diminuzione; massime senza notevoli variazioni sulle zone costiere, in aumento altrove.

Venti. In genere dai quadranti nord-orientali, in quota moderati, altrove deboli salvo temporanee fasi di moderato rinforzo su bassa pianura e costa.

sabato 4. Alcuni addensamenti nuvolosi nelle prime ore, poi cielo da poco nuvoloso a sereno; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui una diminuzione moderata in quota sulle Dolomiti e lieve sulla costa, un aumento tra alta pianura e Prealpi specie ad ovest; le temperature massime aumenteranno un po'.

domenica 5. Cielo in genere poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, ma anche possibilità specie verso fine giornata di qualche addensamento e qualche locale modesta precipitazione più che altro sulle zone montane; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime un po' in calo a nord-est e stazionarie o in leggero aumento altrove. Previsore: AB