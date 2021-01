Meteo ballerino: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 29. Non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso più probabilmente di sera,quando ci saranno nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a giovedì, prossime alla norma.

sabato 30. Nuvolosità in aumento col passar delle ore, di sera ovunque molto nuvoloso o coperto. Nebbie diffuse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all'alba, in dissolvimento al mattino.

Precipitazioni. Fino al pomeriggio assenti. Di sera sulla pianura andando da nord a sud probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per modeste piogge da sparse a diffuse; sui monti probabilità alta (75-100%); saranno modeste, estese, con quota neve in abbassamento da 1200/1400 m a 800/1000 m.

Temperature. Generalmente in aumento rispetto a venerdì, anche di molto in serata; in prevalenza fino al mattino prossime alla norma e poi sopra la norma, di sera anche sensibilmente.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino all'alba con direzione variabile e poi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile nelle valli. In alta montagna moderati/tesi da ovest.

domenica 31. Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione, di sera poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Fino a metà mattina probabilità alta (75-100%); saranno estese, in prevalenza modeste ed a tratti moderate, con quota neve in prevalenza attorno a 800-1000 m. Poi probabilità in diminuzione col passar delle ore, tenderanno a diradarsi. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Rispetto a sabato fino al mattino saranno più alte e dal pomeriggio più basse con differenze anche sensibili specie nelle ore notturne; minime a tarda sera.

Venti. Sulla pianura in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe fino al mattino da sud-est; andando dalla costa alla pedemontana saranno da moderati/tesi a deboli/moderati. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna fino al mattino moderati/tesi da sud, dal pomeriggio deboli/moderati con tendenza a disporsi da nord.