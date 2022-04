1° maggio minato dalle nuvole: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 29.

Cielo sereno o al più poco nuvoloso per modesti cumuli sulle zone montane e interne della pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti. In pianura al mattino deboli/moderati dai quadranti orientali, in seguito deboli variabili. In quota deboli/moderati settentrionali.

sabato 30.

Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sulle zone montane. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest, fino a cielo in prevalenza nuvoloso entro sera.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di qualche precipitazione sui settori montani, limite della neve intorno ai 1900/2000 m.

Temperature. Senza notevoli variazioni in pianura; sulle zone montane minime in aumento, massime in calo.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa. In quota venti deboli da ovest/sud-ovest.

domenica 1.

Condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Saranno probabili locali rovesci, specie sulle zone montane e pedemontane durante le ore centrali. Limite della neve intorno ai 1700/1900m. Temperature minime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna. Nelle prime ore moderati rinforzi di vento da nord-est sulla costa.