Weekend di sole e nubi: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 28.

Sulla pianura: fino al mattino cielo nuvoloso o coperto, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti; nebbie sparse fino all'alba, in dissolvimento di mattina e su Veronese e zone limitrofe localmente in nuova formazione di sera. Sui monti cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%), sulla pianura per pioviggini locali a tratti fino al mattino, in montagna per qualche fiocco di neve sulle Dolomiti.

Temperature. Rispetto a giovedì: sulla pianura fino al mattino con andamento irregolare e differenze leggere/moderate, di pomeriggio più alte e di sera più basse anche di molto; sui monti in calo anche sensibile. Minime a tarda sera. Valori non distanti dalla media, seppur con andamenti irregolari nel corso della giornata.

Venti. Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

sabato 29.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura fino all'alba, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti, altrove assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì differenze anche sensibili; sulla pianura con andamento irregolare, sui monti con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Venti. Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

domenica 30.

Non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune nebbie fino all'alba, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso e ventoso specie in quota. Temperature con andamento irregolare sulla pianura e in aumento sui monti.

lunedì 31.

In prevalenza nuvoloso. A tratti qualche modesta precipitazione, nevosa sui monti. Sulla pianura alcune nebbie fino all'alba, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature in calo, salvo aumenti notturni sulla pianura. Previsore: Stefano Veronese