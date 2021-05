Stabilità "apparente": le previsioni del fine settimana

Le previsioni Arpav

venerdì 28.

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo possibili nubi basse al primo mattino sulle Prealpi occidentali e per passaggio di sottili nubi alte. Sviluppo di modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane e interne della pianura. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità sui rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni, salvo massime in aumento in montagna.

Venti. In pianura in prevalenza orientali deboli, a tratti moderati. In quota deboli da nord-ovest.

sabato 29.

Inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo possibili annuvolamenti sulle zone montane, nel corso della mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità in montagna. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità anche sulle zone pedemontane e interne della pianura. A fine giornata generale aumento della nuvolosità.

Precipitazioni. A partire dalla tarda mattinata probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio-alta 50-75%), dapprima sulle zone montane in probabile estensione alle zone pedemontane e settentrionali della pianura dal tardo pomeriggio/sera. Limite della neve intorno ai 2500/2700m.

Temperature. Minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; massime senza notevoli variazioni, in calo in montagna.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, in rinforzo in serata sulla costa. In quota moderati da nord-ovest al mattino, in successiva attenuazione e rotazione da nord.

domenica 30.

Condizioni di tempo in parte perturbato nella notte fino al primo mattino con cielo in prevalenza nuvoloso, in seguito diminuzione della nuvolosità con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite anche ampie. Probabili precipitazioni nella notte fino al primo mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, da diffuse a sparse, in successivo esaurimento, in possibile ripresa sulle zone prealpine nel pomeriggio per fenomeni al più locali. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in generale diminuzione. In pianura venti dai quadranti orientali al mattino moderati, anche tesi sulla costa; in attenuazione nel pomeriggio. In quota venti tesi da nord/nord-est.