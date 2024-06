Weekend stabile e caldo, da lunedì nuova perturbazione

La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento, grazie alla risalita di un promontorio dell’anticiclone africano che favorirà una parentesi di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sul Veneto fino alla fine della settimana. Come segnala Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com le temperature aumenteranno sulla nostra regione, con valori massimi che raggiungeranno i 34/35°C sabato in pianura, la giornata più calda.

In particolare a Verona, Padova, Vicenza e Treviso sono previste massime di 33°C, 31°C a Venezia. Lunedì invece una perturbazione raggiungerà il Veneto determinando un peggioramento al mattino a partire dalle Alpi, con rovesci e temporali che tra il pomeriggio e la sera si porteranno fin verso le zone di pianura e quelle costiere, risultando localmente forti e accompagnati da grandine.

Le temperature subiranno una diminuzione, con massime intorno a 28/30°C sulle zone di pianura. Condizioni a tratti instabili potrebbero protrarsi anche nei giorni successivi, con occasione per nuovi rovesci o temporali localmente forti e temperature in ulteriore diminuzione.