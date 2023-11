Arriva il freddo: le previsioni di fine novembre

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 27. Nuvolosità in ingresso dalle prime ore, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata. Probabile qualche foschia o nebbia sulle zone sudorientali della pianura fino al mattino.

Precipitazioni. Nel pomeriggio saranno possibili delle isolate deboli precipitazioni sui settori occidentali e montani, poi, dalla serata, sia avranno deboli precipitazioni diffuse che potranno interessare buona parte della regione; limite della debolissime nevicate fino ai fondovalle dolomitici, fino ai 700-900 metri sulle Prealpi e localmente più in basso in Valbelluna.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o localmente in aumento; massime in calo, salvo lieve aumento in alta quota.

Venti. In quota inizialmente tesi da nord-ovest, in successiva rotazione a moderati da ovest/sud-ovest; in pianura deboli settentrionali, poi moderati da nord-est in giornata.



martedì 28. Fino al primo mattino cielo nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse, poi diminuzione della nuvolosità ed esaurimento delle precipitazioni a partire da ovest, fino a cielo sereno o poco nuvoloso dalle ore centrali. Durante la giornata sui settori dolomitici più settentrionali residue nubi irregolari associate a qualche possibile debolissima precipitazione nevosa. Temperature in generale ripresa. Rinforzo moderato dei venti da ovest in pianura; in quota specie dal pomeriggio rinforzo dei venti da nordovest, associati a probabili episodi di Foehn su Pedemontana e in qualche fondovalle.

Attendibilità previsione: Discreta



mercoledì 29. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, con successivo ingresso di parziale nuvolosità da ovest. Temperature minime in generale calo, massime stabili in pianura e in calo in quota; valori termici sotto la media specie nelle minime, con probabili gelate diffuse anche in pianura. Previsore: FD