L'inverno non è finito: le previsioni per la settimana

Le previsioni Arpav

lunedì 27. Cielo in prevalenza molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi attenuazione della nuvolosità con parziali schiarite a partire da nord.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in montagna, più probabile nella notte e fino alla mattina.

Temperature. Valori in diminuzione, con clima ventoso e freddo per il periodo, salvo le massime in contenuta ripresa sulle Dolomiti.

Venti. In quota venti deboli/moderati di direzione variabile; in pianura venti di bora moderati/tesi sulle zone interne, fino a tesi/forti sulle zone costiere e sudorientali.

martedì 28. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi; più nuvoloso in pianura con prevalenza di diffusa nuvolosità stratificata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stabili in pianura e in contenuta diminuzione su rilievi e pedemontana; massime in generale contenuta ripresa.

Venti. In quota venti deboli/moderati da sud a sudest; in pianura ancora presenza di venti di bora moderati/tesi sulle zone interne, fino a tesi/forti sulle zone costiere e sudorientali.

mercoledì 1. Presenza di diffusa nuvolosità medio-alta, con qualche locale schiarita al mattino specie sui rilievi, e aumento della copertura dal pomeriggio. Probabili dalle ore centrali precipitazioni di modesta entità, a partire dalla pianura e poi in estensione alle zone montane, con neve oltre i 1000 metri. Temperature in generale contenuto aumento. Clima ventoso con bora in pianura specie sulle zone orientali.

giovedì 2. Nuvolosità diffusa al mattino, poi in attenuazione con schiarite nelle ore pomeridiane. Possibili modeste precipitazioni residue sulle zone montane al mattino. Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo. Previsore: