Fine marzo sereno/variabile: le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 27.

Residua instabilità tra la notte e parte del mattino con nubi irregolari alternate a schiarite via via più ampie nel corso della mattinata. Nel pomeriggio sui settori centro-orientali possibile sviluppo di attività cumuliforme.

Precipitazioni. Nella notte fino alle prime ore residue precipitazioni sui settori orientali (probabilità medio bassa 25-50%) anche a carattere di rovescio o temporale, possibile neve burrascosa sulle cime dolomitiche centro-settentrionali, assenti altrove. A partire dalle ore centrali sulla pianura centro-orientale possibile crescente instabilità con precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, (probabilità medio-bassa 25-50%). Entro fine giornata esaurimento dei fenomeni.

Temperature. Minime in marcata diminuzione, specie in quota. Massime in calo sulle zone montane, stazionarie o localmente in diminuzione in pianura. Nelle valli dolomitiche e localmente sulla Pedemontana probabili locali aumenti delle temperature massime associati ad episodi di Foehn.

Venti. In quota settentrionali da tesi/forti a forti/molto forti in serata, con frequenti raffiche di Foehn nelle valli e sulla Pedemontana. In pianura al mattino moderati occidentali, in seguito da nord moderati, a tratti tesi, specie sui settori orientali.

martedì 28.

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, nel corso della sera tendenza ad aumento della nuvolosità per ingresso di nubi medio-alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo, con valori che potrebbero risultare localmente prossimi o inferiori a zero anche sulle zone interne della pianura. Valori massimi in marcata diminuzione.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti occidentali da deboli a moderati; in serata in rotazione da sud-ovest e in rinforzo moderato sulla costa. In quota venti forti da nord fino al primo mattino, in successiva attenuazione.

mercoledì 29.

Tempo stabile ma con cielo da sereno o poco nuvoloso al mattino per nubi alte, a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per nubi irregolari alternate a schiarite. Temperature in generale ripresa. Venti in pianura variabili deboli, a tratti moderati; in quota moderati da nord-ovest.

giovedì 30.

Tempo variabile con nubi irregolari alternate a qualche schiarita. Da metà mattina aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse, in esaurimento entro fine giornata. Temperature in ulteriore aumento. In pianura venti in prevalenza deboli/moderati occidentali. Venti in quota moderati occidentali al mattino, da sud-ovest al pomeriggio. Previsore: R.R.