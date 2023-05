Maggio chiude con il sole: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 26. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata a partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso.

Precipitazioni. In montagna dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sulle Prealpi per piogge sparse e medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, sulle zone pedemontane dal Trevigiano e del Vicentino di sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature. Di notte con andamento irregolare e di giorno in aumento, differenze anche sensibili rispetto a giovedì, valori notturni non distanti dalla media e valori diurni sopra la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

sabato 27. Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso più probabilmente di mattina. Nella seconda metà di giornata in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio.

Precipitazioni. Sulla pianura di notte probabilità bassa (5-25%) per piogge locali, in montagna di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) sulle Dolomiti per piogge locali e medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi per piogge sparse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno con differenze anche sensibili, sui monti senza variazioni di rilievo.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

domenica 28. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia di pomeriggio sui monti. Temperature in calo di notte e senza variazioni di rilievo di giorno.