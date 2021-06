Cielo sereno e temporaneo calo delle temperature: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

sabato 26.

Cielo in montagna inizialmente sereno o poco nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso per attività cumuliforme con spazi di sereno anche ampi, altrove in genere sereno od al più poco nuvoloso salvo locali addensamenti sull'entroterra.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti nord-occidentali, bassa (5-25%) sul resto delle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura di locali brevi rovesci o temporali pomeridiani.

Temperature. Massime un po' in aumento sulle zone centro-settentrionali, per il resto i valori termici non varieranno molto rispetto a venerdì.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, deboli salvo moderati rinforzi più che altro di giorno sulle Prealpi; altrove perlopiù deboli di direzione variabile, ma in alcune zone della pianura con qualche fase di moderato rinforzo in prevalenza dai quadranti orientali.

domenica 27.

Prevarrà un cielo in pianura sereno o poco nuvoloso, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) sulle Prealpi e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura di locali brevi rovesci o temporali più che altro nel pomeriggio.

Temperature. Prevarrà un aumento al più localmente contenuto, specie riguardo alle minime sulle zone montane, alle massime su pianura e Prealpi.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, deboli salvo moderati rinforzi più che altro di giorno sulle Prealpi; altrove perlopiù deboli di direzione variabile, ma nelle ore più calde su costa e pianura centro-meridionale con qualche fase di moderato rinforzo in prevalenza dai quadranti orientali.

lunedì 28.

Cielo in pianura sereno salvo a tratti qualche locale modesto annuvolamento, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con attività cumuliforme, associata nelle ore più calde ad una probabilità di precipitazioni molto bassa; per le temperature prevarrà un aumento, specie sulle zone interne e un po' più sensibilmente riguardo ai valori massimi.