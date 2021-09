Weekend di sole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 24.

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Non si escludono parziali riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti e nubi basse in alcune valli prealpine al primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo salvo in quota dove risulteranno in aumento, massime in generale ripresa.

Venti. In pianura deboli: al mattino dai quadranti occidentali, in seguito da quelli orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

sabato 25.

Permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e qualche nube bassa sulle Prealpi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Venti. In pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest a fine giornata.

domenica 26.

In pianura e sulle Prealpi cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse stratiformi, sulle Dolomiti fino a parte della mattinata si alterneranno schiarite ad annuvolamenti via via più frequenti nel pomeriggio. Dalla tarda mattinata a partire da ovest aumento della probabilità di deboli precipitazioni sparse che nel corso del pomeriggio tenderanno ad intensificarsi, specie sui settori montani e pedemontani, e a divenire a tratti diffuse. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni, in calo sui settori più occidentali.

lunedì 27.

Residue condizioni di variabilità con cielo inizialmente ancora nuvoloso con probabili precipitazioni sparse al mattino, specie sui settori orientali. Nel corso del pomeriggio tendenza a diradamento della nuvolosità con comparsa di schiarite, specie in pianura, alternate a nubi irregolari più consistenti sulle zone montane dove potranno essere associate a locali piovaschi o rovesci.