Fine settimana dal cielo "vulnerabile": le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 24. Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) per locali piogge in vari momenti della giornata. Sui monti fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per varie piogge. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a giovedì. Valori notturni non distanti dalla media e valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti. Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

sabato 25. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità medio-alta (50-75%) per vari piovaschi/rovesci/temporali. Di pomeriggio a partire dalla pianura probabilità in diminuzione, tenderanno a cessare. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

domenica 26. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature senza variazioni di rilievo fino al primo mattino e poi in aumento.

lunedì 27. Nuvolosità in aumento col passar delle ore, verso sera qualche pioggia sui monti, temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese