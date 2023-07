Meteo incerto, le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 24. In pianura abbastanza soleggiato fino al pomeriggio, con addensamenti anche diffusi a fine giornata specie sulle zone pedemontane; in montagna tempo da variabile ad instabile, con schiarite al mattino e poi addensamenti dalle ore centrali, più diffusi sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Da metà giornata a partire dalle zone montane probabilità di rovesci e temporali, che potranno essere anche diffusi, specie sulle Prealpi e fino alla pedemontana; fenomeni poi in estensione alla pianura settentrionale e zone occidentali verso sera. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature. In generale moderato aumento.

Venti. In pianura variabili, in prevalenza moderati da sudest, poi in rotazione a moderati da nord dalla sera. In montagna forti da sudovest, a tratti molto forti in alta quota sulle zone esposte.

martedì 25. Tempo molto instabile, con nuvolosità diffusa alternata a possibili temporanee schiarite.

Precipitazioni. Probabilità alta di rovesci o temporali, anche a tratti diffusi, in particolare sulle zone prealpine e sulla pianura; i fenomeni potranno essere intermittenti, con pause e ripresa delle precipitazioni. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature. Valori minimi in calo, più sensibile alla sera, massime in generale contenuto calo.

Venti. In pianura inizialmente deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio deboli/moderati dai quadranti orientali. In montagna forti da sudovest, in attenuazione dal pomeriggio.

mercoledì 26. Tempo più stabile e soleggiato, con tratti nuvolosità sulle zone nordorientali. Nel corso della giornata non si esclude qualche isolato piovasco più che altro limitato ai rilievi. Temperature in generale diminuzione.

giovedì 27. Tempo soleggiato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve locale diminuzione. Previsore: FD