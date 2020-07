Week end all'insegna della variabilità: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 24. Tempo instabile con cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità generalmente alta (75-100%) già dal mattino, a partire dalle zone occidentali e montane; le precipitazioni saranno sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni localmente intensi e quantitativi di pioggia anche consistenti. Dal pomeriggio/sera precipitazioni in esaurimento a partire dalle zone occidentali.

Temperature. Temperature minime in contenuto calo, massime in generale diminuzione, anche marcata.

Venti. In quota da deboli a moderati in serata dai quadranti settentrionali con raffiche in occasione dei temporali. In pianura generalmente variabili, a tratti moderati con rinforzi in occasione dei temporali, in prevalenza dai quadranti settentrionali.

sabato 25. Possibile residua variabilità fino alle prime ore seguita da tempo in prevalenza stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, massime in aumento anche sensibile.

Venti. In quota inizialmente moderati occidentali in successiva attenuazione. In pianura da deboli a tratti moderati a regime di brezza lungo la costa.

domenica 26. Tempo in prevalenza soleggiato salvo variabilità pomeridiana sui rilievi dove sarà possibile qualche rovescio e temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni di rilievo o in ulteriore lieve aumento.

lunedì 27. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone montane ma minor probabilità di precipitazioni rispetto a domenica. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale ulteriore aumento con valori tipicamente estivi.