Inizio settimana uggioso poi temperature in salita: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 24. Tempo variabile, a tratti instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità più frequente sulla pianura centro-meridionale e sulle zone montane nel pomeriggio.

Precipitazioni. Saranno probabili delle precipitazioni sui settori occidentali e centro-meridionali della pianura già dal mattino, altrove generalmente assenti o al più locali. Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di qualche precipitazione sparsa anche sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna, altrove precipitazioni generalmente assenti o al più in possibile ripresa a fine giornata. Nel complesso si tratterà di precipitazioni sparse ed intermittenti, con rovesci e locali temporali, con probabilità medio-alta (50-75%).

Temperature. Minime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove; massime in generale ripresa, salvo stazionarietà sulle zone costiere.

Venti. Bora moderata nell'entroterra della pianura, tesa su costa e zone limitrofe, in attenuazione sulle zone interne nel corso del pomeriggio; in quota venti deboli/moderati da quadranti orientali.

martedì 25. Tempo instabile/perturbato, con nubi irregolari alternate a parziali schiarite al mattino, nel pomeriggio aumento della nuvolosità, fino a risultare nuvoloso/molto nuvoloso.

Precipitazioni. Al mattino precipitazioni sparse e discontinue, nel pomeriggio tendenza a divenire diffuse, con rovesci e temporali. Probabilità nel complesso alta (75-100%). Verso fine giornata possibile diradamento delle precipitazioni, a partire dai settori occidentali.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve calo o localmente stazionarie.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali; sulla costa e pianura limitrofa Bora moderata/tesa fino al mattino, in successiva attenuazione.

Mare. Da mosso a poco mosso.

mercoledì 26. Permangono condizioni di variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Saranno ancora probabili precipitazioni sparse ed intermittenti, specie durante le ore centrali della giornata, con rovesci e locali temporali. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata. Temperature senza notevoli variazioni.

giovedì 27. Permangono ancora condizioni di variabilità, a tratti di instabilità, con nubi irregolari che si alterneranno a schiarite, più ampie e frequenti in pianura. Precipitazioni inizialmente assenti, durante le ore centrali sulle zone montane e pedemontane aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse ed intermittenti, anche a carattere di rovescio e temporale, altrove non si esclude qualche locale e breve fenomeno. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa. Previsore: RR