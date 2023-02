Cielo coperto e temperature in calo: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 24. In pianura e in gran parte delle valli, cielo da coperto a molto nuvoloso, con alcune parziali schiarite più probabili nelle ultime ore; in quota un po' di variabilità, con nubi a tratti estese ma anche alcuni spazi di sereno specie da metà giornata in poi; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, in particolare durante le ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) su Prealpi e zone adiacenti, nulla o molto bassa (0-5%) sulla pianura centro-meridionale e bassa (5-25%) altrove; si tratterà eventualmente di qualche temporaneo debole fenomeno, con fiocchi di neve da circa 1400-1700 m.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime saranno stazionarie o in lieve calo a nord-est e in contenuto aumento altrove.

Venti. In quota prevalentemente da moderati a tesi occidentali, fino a forti sulle Prealpi; su costa e pianura centro-meridionale prevalentemente dai quadranti meridionali, deboli salvo qualche temporaneo moderato rinforzo specie sul litorale dal pomeriggio in poi; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

sabato 25. Moderata variabilità, con nubi più significative all'inizio sulle zone montane e successivamente in pianura, spazi di sereno più presenti dapprima sulle zone pianeggianti e poi in montagna; non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli, più che altro fino al mattino.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti, probabilità al più bassa (5-25%) di occasionali lievi fenomeni; su pianura e Prealpi probabilità per buona parte della giornata bassa (5-25%), di sera in aumento fino a medio-alta (50-75%) ad est e medio-bassa (25-50%) altrove per fenomeni da locali a sparsi, da deboli ad occasionalmente moderati; limite delle nevicate in abbassamento serale fino a circa 1100-1400 m.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti sulla pianura centro-meridionale e diminuzioni in montagna; massime in contenuto aumento, salvo locali lievi controtendenze.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, perlopiù inizialmente tesi e poi moderati, comunque più significativi sulle Prealpi; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile; sulla pianura settentrionale fino al pomeriggio deboli con direzione variabile, di sera da moderati a tesi nord-orientali; altrove fino al pomeriggio in prevalenza moderati dai quadranti sud-occidentali, di sera nord-orientali e da moderati sull'entroterra a tesi sulla costa.

domenica 26. Calo termico e nuvolosità irregolare alternata ad alcuni spazi di sereno specie nelle ore diurne; Bora in pianura, specie su costa e zone limitrofe; probabile qualche fase di deboli precipitazioni sparse, che comunque risparmieranno alcune zone; limite delle nevicate in abbassamento fino a quote collinari.