Sole e temperature in aumento: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 23. Sulla pianura fino al primo mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie locali sulle zone intermedie tra la costa e la pedemontana; successivamente in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso in prossimità dei rilievi durante il pomeriggio. Sui monti generalmente sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio.

Precipitazioni. Fino al mattino e di sera assenti, di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per brevi piovaschi/rovesci/temporali locali su rilievi e zone limitrofe.

Temperature. In aumento, eccetto diminuzioni notturne nelle valli, con variazioni leggere/moderate rispetto a giovedì; valori prossimi alla media.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

sabato 24. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in calo di notte ed in aumento di giorno, sui monti in aumento eccetto andamenti notturni irregolari nelle valli; variazioni leggere/moderate rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest ed altrove con direzione variabile.

domenica 25. Nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento.