Week end estivo ma da lunedì cambia lo scenario: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 20

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; sulle zone montane al più poco nuvoloso per sviluppo di modesti cumuli; non escluso qualche isolato piovasco sulle Dolomiti. Temperature massime in lieve aumento, ben superiori alla media del periodo.

sabato 21

In montagna al mattino sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e tratti di nubi alte. In pianura inizialmente sereno o poco nuvoloso, con transito di nuvolosità medio alta al pomeriggio specie a est.

Precipitazioni. Sulle zone montane dalle ore centrali qualche locale rovescio (probabilità bassa 10-20%); non si esclude qualche isolato piovasco sulle zone pedemontane.

Temperature. Valori in ulteriore lieve aumento, generalmente ben superiori alla media sia le minime che le massime.

Venti. In pianura deboli/moderati da ovest al mattino, da est nel pomeriggio, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati/tesi da nord-ovest.

domenica 22.

Al mattino sereno o poco nuvoloso in pianura e parziale nuvolosità con schiarite in montagna; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme, sulle zone montane e pedemontane, e ingresso di estesa nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni. Dalle ore pomeridiane saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane, e non si esclude qualche fenomeno dalla sera sulla pianura settentrionale.

Temperature. Temperature minime in lieve aumento, salvo stabili sulle Dolomiti; massime senza variazioni rilevanti.

Venti. In pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota moderati/tesi da ovest o nord-ovest.

lunedì 23.

Tempo in prevalenza instabile con nuvolosità anche consistente sui settori montani e pedemontani; sulla pianura schiarite ed annuvolamenti, con maggiore nuvolosità dal pomeriggio e sulle centro-settentrionali. Rovesci o temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane già nella mattinata, poi in attenuazione verso sera; probabile qualche locale rovescio anche sulla pianura settentrionale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie in pianura, in calo sui rilievi. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest