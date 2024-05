Fine maggio tra le nuvole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 20. Nuvolosità variabile alternata a parziali schiarite, con aumento della copertura verso sera.

Precipitazioni. Fino al mattino precipitazioni generalmente assenti; dalle ore centrali primi locali piovaschi o rovesci, poi in estensione nel pomeriggio/sera con fenomeni anche a carattere di temporale da sparsi a diffusi, che interesseranno pianura e Prealpi, solo dalla tarda serata o nottata le Dolomiti.

Temperature. In pianura minime in aumento, massime generalmente stabili, in montagna in contenuto aumento.

Venti. In pianura in prevalenza deboli/moderati, dai quadranti orientali, con rinforzi tesi verso sera specie sulle zone orientali. In quota deboli da sudovest, poi in rotazione da sudest e in rinforzo dalla tarda serata.

martedì 21. Tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, poi parziali schiarite a partire da sud. Precipitazioni diffuse, più consistenti fino alle ore centrali, poi in diradamento nel pomeriggio a partire da sud, con fenomeni in esaurimento in serata; i fenomeni saranno anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in calo, salvo locale aumento sulla pianura meridionale. Rinforzi dei venti in pianura, da sud e sudest, fino a tesi sulla pianura meridionale e orientale.

mercoledì 22. Tempo ancora instabile, con fenomeni quasi assenti fino al mattino, poi ripresa di rovesci o temporali sparsi che saranno probabili fino a sera. Temperature in contenuto calo, un po' più sensibile nelle minime, specie alla sera. Previsore:FD