Inizio settimana con il sole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 19. Fino a parte della mattinata passaggi di nubi medio-alte, specie sui settori nord-orientali, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso per tratti di nuvolosità alta.

Precipitazioni. Assenti.Temperature. In pianura senza variazioni di rilievo; in generale aumento in montagna.

Venti. In quota da nord-ovest moderati/tesi, a tratti forti alle quote più alte. In pianura deboli di direzione variabile.

lunedì 20. Al primo mattino probabili foschie e locali nebbie sulla bassa pianura, in successivo dissolvimento. In seguito cielo parzialmente nuvoloso, specie in pianura.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, non si escludono deboli piogge a fine giornata su costa e pianura meridionale.

Temperature. Senza notevoli variazioni o al più localmente lieve diminuzione dei valori massimi in pianura.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadranti occidentali; in pianura deboli da nord con moderati rinforzi a fine giornata sulla costa centro-meridionale.

martedì 21. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo sui settori meridionali e orientali della pianura, dove potrà insistere maggiormente della nuvolosità irregolare, specie nella prima parte della giornata, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature in aumento in entrambi i valori in pianura, in generale calo in montagna. Venti in quota da nord da tesi a forti in giornata; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. In pianura venti da nord-est moderati nell'entroterra, tesi sulla costa, specie durante le ore centrali.

mercoledì 22. Nelle prime ore del mattino possibile residua nuvolosità in pianura e qualche locale riduzione della visibilità sulle zone interne, poi cielo in prevalenza sereno; tratti di nubi alte in serata. Temperature minime in calo, anche marcato; massime in generale diminuzione. Venti sulla costa tesi da nord-est, a tratti anche forti; in quota tesi dai quadranti settentrionali, probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. Previsore: R.R.