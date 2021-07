Nuvole addio: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 19.

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento in montagna dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stabili salvo in aumento sulla bassa pianura; massime stabili salvo in aumento sulle Dolomiti,

Venti. In quota in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali. In pianura deboli di direzione variabile, salvo qualche rinforzo da nord est sulle zone costiere ed orientali.

martedì 20.

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le ore più calde sulle zone montane. Possibili locali modeste precipitazioni sui rilievi nel pomeriggio. Temperature con variazioni locali nelle minime, e stabili o in lieve calo nelle massime.

mercoledì 21.

Tempo variabile con annuvolamenti e schiarite; possibili precipitazioni locali, fino a sparse nel pomeriggio, con qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in locale aumento in pianura, massime stabili o in contenuta diminuzione. Previsore: FD