Weekend incerto: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 19. Di notte sereno o poco nuvoloso, di mattina poco a parzialmente nuvoloso, di pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso, di sera poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Sul Bellunese di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per modesti fenomeni da locali a sparsi andando da sud a nord, con quota neve attorno ai 1300/1500 m. Per il resto assenti.

Temperature. Di notte in calo, dal mattino in aumento; differenze anche sensibili rispetto a giovedì. Valori sotto la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura nella prima metà di giornata con direzione variabile, dal pomeriggio da sud-ovest. Nelle valli a regime di brezza. In quota da nord.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

sabato 20. Nella prima metà di giornata sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti, di sera rasserenamenti.

Precipitazioni. Di pomeriggio andando dalla costa alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per fenomeni da locali a diffusi; in prevalenza piovaschi/rovesci, localmente temporali, quota neve attorno ai 1400/1500 m. Per il resto assenti.

Temperature. Con andamento irregolare di notte e in calo di giorno, differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

domenica 21. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle precipitazioni più probabili di pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe (quota neve attorno ai 1100/1200 m), temperature con andamento irregolare.

lunedì 22. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio delle precipitazioni più probabili sui monti con quota neve attorno ai 1100/1300 m, temperature con andamento irregolare.

Previsore: Stefano Veronese