Sole e temperature miti: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 18.

Modesta nuvolosità per nubi alte in transito al mattino, poi cielo perlopiù sereno, salvo nuova nuvolosità alta dalla sera. Fino al primo mattino possibili foschie e locali nebbie in pianura e Valbelluna.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori senza notevoli variazioni in pianura, in contenuto aumento montagna.

Venti. In pianura deboli variabili, con qualche brezza diurna sulla costa. In montagna moderati settentrionali.

martedì 19.

Cielo in prevalenza velato per nuvolosità alta abbastanza diffusa, in attenuazione verso sera. Fino al primo mattino probabili foschie e nebbie in pianura e Valbelluna, poi in dissolvimento.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime senza sensibili variazioni.

Venti. In pianura deboli variabili, meridionali al pomeriggio sulla costa. In montagna moderati settentrionali.

mercoledì 20.

Cielo da parzialmente nuvoloso al mattino a nuvoloso al pomeriggio, con nuvolosità medio-bassa alternata a qualche schiarita in pianura, e prevalenza di nubi medio-alte sulle zone montane. Fino al mattino probabili foschie e nebbie in pianura e nelle valli. Temperature minime in locale contenuto aumento, massime stabili o in lieve calo.

giovedì 21.

Giornata da variabile a instabile, con nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse sui rilievi e pedemontana fin dal mattino, poi in estensione anche al resto della regione, con piogge possibili fino alle zone meridionali della pianura. Temperature minime in aumento e massime in calo, salvo valori in generale aumento sulla pianura meridionale, dove saranno presenti venti moderati di scirocco e libeccio. Previsore: FD