Sole, nuvole e aria "fresca": le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 18.

Cielo in prevalenza coperto, temporaneamente leggere diminuzioni della nuvolosità più probabili sui monti rispetto alla pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura nelle ore notturne senza variazioni di rilievo e nelle ore diurne in calo leggero/moderato, sui monti fino al pomeriggio senza variazioni di rilievo e di sera in calo anche sensibile con minime nelle ultime ore; valori sopra la media di notte e sotto la media di giorno, in modo leggero/moderato.

Venti. Sulla pianura da nord-est; generalmente moderati, a tratti deboli e a tratti tesi. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna deboli/moderati da est.

sabato 19.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche modesta nevicata di sera.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a venerdì.

Venti. Da nord-est. Sulla pianura generalmente moderati, a tratti deboli e a tratti tesi. Sui monti deboli/moderati.

domenica 20.

In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti di notte parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alcune modeste nevicate sulle Dolomiti. Temperature in calo.

lunedì 21.

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte e in aumento di giorno. Previsore: Stefano Veronese