Sole e clima mite: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

sabato 18. Sulla pianura cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Nella prima metà di giornata di notte nebbie diffuse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì in aumento leggero/moderato, eccetto stazionarietà dei valori pomeridiani sulla pianura. Valori sopra la media in modo anche sensibile.

Venti. In alta montagna da moderati/tesi a tesi/forti col passar delle ore, da nord-ovest. Altrove deboli/moderati con direzione variabile.

domenica 19. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Nella prima metà di giornata di notte nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in aumento, sui monti andamenti irregolari eccetto generali diminuzioni dei valori diurni in quota; differenze leggere/moderate rispetto a sabato.

Venti. In alta montagna tesi/forti da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

lunedì 20. Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni. Sulla pianura e nelle valli di notte alcune nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature: sulla pianura con andamento irregolare di notte, in aumento di giorno, in calo di sera con minime nelle ultime ore quasi ovunque; sui monti in calo sia nelle ore notturne sia nelle ore diurne.

martedì 21. Nuvolosità in aumento senza precipitazioni. Sulla pianura e nelle valli prealpine di notte alcune nebbie, in dissolvimento di mattina. Temperature: sulla pianura in calo fino al pomeriggio e in aumento di sera; nelle valli con andamento irregolare; in alta montagna in aumento. Previsore: Stefano Veronese