Weekend sereno a metà: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 18.

Cielo sereno o poco nuvoloso, con probabili nebbie in pianura e nelle valli, nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in locale variazione. Massime in quota in diminuzione, in pianura prevalentemente in aumento.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, moderati/tesi, a tratti forti in alta quota; nelle valli variabili. In pianura deboli, temporaneamente moderati in prossimità della costa, da nord-est nella prima metà della giornata, in seguito variabili.

sabato 19.

Cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso nella seconda parte della giornata, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità generalmente bassa (5-25%) di sporadiche deboli precipitazioni; verso sera probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni sparsi di modesta entità su pianura e costa meridionali. Possibile nevischio sopra i 1500 m.

Temperature. Minime prevalentemente in aumento, salvo in quota dove saranno in diminuzione. Massime in diminuzione.

Venti. In quota deboli/moderati occidentali; nelle valli deboli variabili. In pianura in prevalenza nord-orientali deboli fino al pomeriggio, in moderata intensificazione verso sera.

domenica 20.

Sereno o poco nuvoloso per velature, salvo residua variabilità prima dell'alba in pianura. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.