Nuvole e foschie: le previsioni del fine settimana

Le previsioni Arpav Veneto

venerdì 18. Su zone montane e pedemontane sereno o poco nuvoloso, in pianura iniziali foschie e nebbie localmente persistenti sui settori più meridionali.

Precipitazioni assenti.Temperature minime senza variazioni di rilievo; massime in aumento o localmente stazionarie.

Venti. In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest. In pianura deboli di direzione variabile.

sabato 19. Sulle zone montane e pedemontane cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura iniziali foschie e nebbie diffuse, in diradamento durante le ore centrali, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sui settori settentrionali. Sulla pianura centro-meridionale probabili nebbie, solo in parziale diradamento o localmente persistenti anche durante il giorno.

Precipitazioni assenti.

Temperature. In pianura senza notevoli variazioni, in calo sulle zone montane.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, in quota moderati/tesi sud-occidentali.

domenica 20. In prevalenza nuvoloso con possibilità di qualche parziale schiarita; non si escludono delle deboli e sporadiche precipitazioni al mattino sui settori più occidentali con limite delle eventuali nevicate oltre i 900/1200 m sulle Dolomiti, 1300/1500 m sulle Prealpi. Temperature senza variazioni di rilievo. In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota moderati/tesi da sud-ovest.