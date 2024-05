Uno spiraglio di stabilità tra le nubi: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 17. Nuvolosità variabile più presente in montagna e nel pomeriggio sui settori settentrionali della pianura; tempo in prevalenza soleggiato sul resto della pianura.

Precipitazioni. In pianura in prevalenza assenti, salvo al pomeriggio, sulle zone pedemontane e sulla pianura nord-orientale, probabilità medio-bassa(25-50%) di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. In montagna probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche con rovesci o temporali nel pomeriggio, soprattutto sulle Prealpi; limite neve intorno a 2400-2600 m.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in leggero calo, soprattutto in pianura; massime in aumento in pianura, pressoché stazionarie nelle valli, in diminuzione in quota.

Venti. In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati a tratti tesi, in prevalenza sud-occidentali, temporaneamente meridionali lungo la costa in serata.

sabato 18. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo maggiori addensamenti in montagna a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità al più medio-bassa (25-50%) di isolate brevi precipitazioni nelle ore pomeridiane in montagna.

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione; massime in ripresa in montagna e sulla pianura interna, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione lungo la costa.

Venti. In quota deboli da sud-ovest, nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, fino al mattino nord-orientali, poi in rotazione fino a disporsi temporaneamente da sud-est.

domenica 19. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti a partire dalle ore centrali, quando non è esclusa qualche precipitazione soprattutto sulle zone interne. Temperature: in pianura minime in aumento e massime pressoché stazionarie, in montagna minime in calo e massime in ripresa.

lunedì 20. Nuvolosità variabile alternata a schiarite, con possibilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Previsore:ms.