Ben arrivata estate: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 17. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti di tipo cumuliforme nel pomeriggio in montagna, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Assenti in pianura; sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, nelle ore pomeridiane saranno probabili (probabilità medio-bassa 25-50%), locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Non si esclude qualche fenomeno di sconfinamento anche sulle zone pedemontane.

Temperature. In generale aumento.

Venti. In quota deboli o a tratti moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.

martedì 18. Tempo stabile e ben soleggiato, salvo maggiori annuvolamenti in montagna per nubi basse mattutine, nelle valli e modesti cumuli nel pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento o localmente stazionarie le minime in pianura e le massime lungo la costa.

Venti. In quota moderati sud-occidentali; altrove variabili, a regime di brezza su zone costiere e pedemontane e nelle valli.

mercoledì 19. Cielo sereno, soprattutto fino a metà giornata, o poco nuvoloso, per cumuli in montagna al pomeriggio e ingresso di nuvolosità alta in serata. Temperature in ulteriore rialzo.

giovedì 20. Cielo poco o parzialmente nuvoloso; precipitazioni in prevalenza assenti, salvo basso rischio di qualche fenomeno in montagna nel tardo pomeriggio/sera. Temperature in ulteriore rialzo. Previsore:ms.