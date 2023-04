Inizio settimana nuvoloso: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 17.

Un po' di variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa (5-25%) di fenomeni sparsi soprattutto nelle ore diurne su pianura e Prealpi, in genere modesti a parte una discreta possibilità di rovesci o temporali; limite delle eventuali nevicate in rialzo fino a circa 1700-2000 m.

Temperature. Minime in contenuto aumento soprattutto a nord-est; massime generalmente in rialzo.

Venti. In quota perlopiù moderati da nord-est, a tratti localmente anche tesi all'inizio; temporaneamente moderati e in prevalenza dai quadranti settentrionali in pianura nelle ore diurne, per il resto deboli con direzione variabile.

martedì 18.

Tempo un po' variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti a partire da metà giornata.

Precipitazioni. Probabilità dapprima nulla o molto bassa (0-5%) ovunque, in successivo aumento fino a medio-bassa (25-50%) su Prealpi e pianura nord-orientale, fino a bassa (5-25%) altrove; si tratterà eventualmente di qualche fenomeno perlopiù modesto, salvo occasionali rovesci o temporali; limite delle nevicate in rialzo fino a circa 1800-2100 m.

Temperature. Per le minime, prevarrà un lieve aumento; le massime subiranno sulla pianura centro-orientale contenute variazioni di carattere locale, altrove un contenuto aumento.

Venti. In quota, prevalentemente moderati da nord-est; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte locali temporanei rinforzi di moderata intensità in pianura.

mercoledì 19.

Tempo dapprima variabile con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nuvolosi, poi cielo irregolarmente nuvoloso con copertura più estesa alla sera; alcune fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate fino al pomeriggio sui 1800-2100 m, di sera in abbassamento; per le temperature minime prevarrà un aumento, le massime diminuiranno un po' specie sulle zone centro-orientali.

giovedì 20.

Cielo in genere molto nuvoloso, salvo locali schiarite più probabili su zone meridionali e costiere; fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate a circa 1300-1600 m, ma con possibili episodi anche fino a quote dell'ordine dei 1000 m; temperature minime in aumento, massime in calo più sensibile su zone montane e alta pianura. Previsore: AB