Gran caldo all'orizzonte: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 16.

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanee nubi basse in alcune valli prealpine nelle ore più fredde; nel corso della giornata, annuvolamenti irregolari sulle zone montane e pedemontane, specie a partire dalle ore centrali, mentre in pianura cielo ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso, specie verso la costa.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali nelle ore pomeridiane; non si escludono (5-25%) locali estensioni di qualche temporale anche alla pianura.

Temperature. Minime pressoché stazionarie, massime in ulteriore aumento.

Venti. In quota da nord-ovest, deboli/moderati; altrove deboli variabili, salvo brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

venerdì 17.

Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime stazionarie o in ulteriore rialzo, soprattutto sulle zone montane.

Venti. In quota settentrionali, moderati a tratti anche tesi alle quote più alte; altrove variabili con brezze lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

sabato 18.

Tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso nelle ore pomeridiane sui rilievi per qualche cumulo. Temperature senza notevoli variazioni o in locale ulteriore lieve aumento nei valori minimi e le massime in quota.

domenica 19.

Cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie o in locale variazione. Previsore: ms