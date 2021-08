L'afa concede una tregua: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 16.

Nuvolosità in aumento già dalla mattina sulle zone montane, dove il tempo sarà generalmente instabile; in pianura qualche annuvolamento alternato a schiarite, specie nelle ore centrali, poi nel pomeriggio/sera tendenza ad annuvolamenti più diffusi.

Precipitazioni. Dalla mattina probabilità in aumento di rovesci o temporali sparsi sui rilievi, con fenomeni che potranno persistere fino alla tarda serata o nottata; rovesci o temporali localmente in estensione anche alla pedemontana e pianura specie centro-settentrionale verso sera.

Temperature. Minime generalmente stabili e massime in lieve calo in pianura; valori in calo anche sensibile sulle zone montane, con minime raggiunte in serata.

Venti. In pianura deboli variabili con prevalenza di brezze sulle zone costiere e a ridosso dei rilievi; verso sera ingresso di venti nordorientali moderati, con locali rinforzi. In quota moderati/tesi da sudovest, dal pomeriggio moderati da ovest/nordovest.

martedì 17.

Tempo più stabile e soleggiato, con qualche locale annuvolamento e nubi alte in transito specie nel pomeriggio.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo qualche residuo fenomeno nelle primissime ore, e qualche isolato piovasco sui rilievi nel pomeriggio.

Temperature. In calo anche sensibile su tutta la regione; clima più fresco e ventilato.

Venti. In pianura moderati da nordest, con rinforzi di bora sulla costa e zone orientali. In montagna moderati da nordovest, fino a tesi verso sera; possibile presenza di foehn sulle zone pedemontane occidentali nella notte e prime ore.

mercoledì 18.

Tempo generalmente soleggiato in pianura, con cielo sereno o poco nuvoloso; abbastanza soleggiato con occasionale nuvolosità sui rilievi. Modesta probabilità di locali piovaschi o rovesci in montagna. Temperature senza sensibili variazioni in pianura; minime in aumento e massime in ulteriore lieve calo sulle zone montane; clima asciutto e ventilato con temperature un po' sotto le medie nei valori massimi.

giovedì 19.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo; sulle Dolomiti un po' più di nuvolosità alternata a schiarite. Temperature massime in lieve ripresa, minime in locale aumento sui rilievi e stabili in pianura. Previsore: FD