Pioggia e vento: fine settimana con l'ombrello

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 15. Tempo perturbato, soprattutto nella prima parte della giornata con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Nella notte e fino a buona parte della mattinata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, a partire dai settori meridionali. In pianura potranno verificarsi anche rovesci forti e ripetuti, con possibili quantitativi localmente consistenti soprattutto su costa e pianura limitrofa. Dalla tarda mattinata/pomeriggio tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni a partire dalla pianura meridionale con fenomeni più insistenti sui settori più settentrionali e costieri dove saranno ancora probabili fenomeni convettivi, specie sui settori nord-orientali. Limite della neve intorno ai 1700/2000 m sulle Prealpi, 1600/1700 m sulle Dolomiti, localmente più basso.

Temperature. Minime in aumento anche sensibile, massime in diminuzione.

Venti. In alta quota moderati/tesi da sud-est, sulle dorsali prealpine tesi/forti da sud-est/est. In pianura in prevalenza da nord-est moderati/tesi, a tratti anche forti specie su costa e pianura limitrofa fino al pomeriggio, in successiva attenuazione.

venerdì 16. Nuvolosità irregolare più frequente e consistente in pianura, alternata a schiarite, più significative in montagna al pomeriggio, specie sui settori più occidentali.

Precipitazioni. Sulla pianura sud-orientale e costa probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale. Altrove probabili residue precipitazioni nella notte/prime ore del mattino, con limite della neve intorno a 1700/1800 m sulle Prealpi, sulle Dolomiti generalmente assenti; poi assenti.

Temperature. Minime in diminuzione salvo risultare stazionarie in quota, massime prevalentemente in rialzo salvo sui settori sud-orientali della pianura e in quota dove risulteranno in diminuzione.

Venti. In pianura deboli variabili salvo rinforzi sulla costa al mattino dai quadranti orientali fino a moderati, a tratti tesi. In quota da moderati a tesi, dai quadranti settentrionali.

sabato 17. Possibili iniziali riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle fino al primo mattino, in seguito nuvolosità irregolare, specie al mattino, più consistente in pianura, alternata a schiarite, più ampie e frequenti nel corso della mattinata in montagna. Non si esclude qualche possibile debole precipitazione sulla pianura centro-orientale verso sera. Temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

domenica 18. Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo probabili riduzioni della visibilità durante le ore più fredde in pianura e qualche fondovalle. Temperature senza notevoli variazioni, salvo minime in diminuzione in montagna. Previsore: R.R.